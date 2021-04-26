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12:25, 26 апреля 2021 года

Орловцы массово открыли дачный сезон

В помощь им – автобусные маршруты.


Стартовал дачный сезон, и в регионе запустили дачные маршруты. Теперь орловцы от дома до своих шести соток могут добираться без пересадок. 
 
По области курсируют 20 автобусов. До некоторых садово-дачных участков увеличат количество рейсов, чтобы обеспечить социальную дистанцию среди пассажиров. Также подвоз граждан к дачным массивам будет обеспечиваться пригородным железнодорожным транспортом по трем направлениям - Брянское, Тульское, Верховское.

Дачные маршруты будут действовать до 24 октября.



Мария Семак
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