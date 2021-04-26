понедельник 26.04.2021 19:23:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:37, 26 апреля 2021 года

Иван Алтухов: в Орловской области необходимо сохранить все памятники культурного и исторического наследия

Как в регионе обеспечивают сохранность исторических мест и архитектурных ансамблей, в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал и.о. начальника Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов.


Международный день охраны памятников и исторических мест отмечался 18 апреля. Что было сделано в регионе в минувшем году, и что планируют сделать в этом. 
 
- В 2020 году была проведена работа на 58 воинских захоронениях. Работы проводились за счет федеральных, областных и муниципальных средств. Работы велись по федеральной программе об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, на что из федерального бюджета было выделено 4 млн 700 тыс. рублей, а также - в рамках государственной программы Орловской области по развитию культуры, на это было выделено 4 млн. рублей. Эти средства были потрачены на обустройство воинских захоронений, восстановление воинских захоронений, нанесение имен погибших на мемориальные плиты и нанесение мемориальных знаков. В этом году работа будет продолжена. Финансирование из областного бюджета составит 1 млн рублей, из федерального - порядка 4 млн рублей.

Какие места в Орловской области исследуют археологи?

- В этом году это 27 объектов культурного и исторического наследия. Это объекты, которые находятся, в том числе, в Урицком, Хотынецком, Орловском районе, в Орле - левый и правый берег реки Оки. Выделено также финансирование для работ по раскопкам детинца Орловской крепости.

Сколько памятников федерального и регионального значения сейчас в области? 

- В реестр, по состоянию на 1 января 2021 года, внесено 1927 объектов культурного наследия, из которых 399 - федерального значения, 1407 - объекты регионального значения, и 121 объект муниципального значения.

Есть ли проблемы с кадрами, и каких специалистов сейчас не хватает?

- В Орловской области наблюдается отсутствие аттестованных Министерством культуры государственных историко-культурных экспертов, которые могли бы проводить самые основные экспертизы. Это экспертизы проектной документации культурных объектов и зоны их охраны. Есть у нас в области, я думаю, и историки, и краеведы, и архитекторы, которые подходят по критериям Минкульта. Основное требование это наличие высшего образования и десять лет работы в этой сфере деятельности. Я думаю, у нас есть такие профессионалы, но пока для меня секрет, почему они не подают документы для аттестации. Может быть, в силу своей занятости.

Что, по вашему мнению, в первую очередь стоит сохранить на Орловщине, пока не стало поздно?

- Я бы не стал выделять какой-то один объект. Есть цель - сохранить все памятники культурного исторического наследия и передавать их историческую значимость из поколения в поколение.



Эва Стасюлевич
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.