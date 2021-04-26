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12:52, 26 апреля 2021 года Жители региона выберут объекты, которые будут благоустроены в Орле, Мценске и Ливнах 26 апреля стартовало рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.





Наиболее популярные у орловцев общественные территории в Орле, Мценске и Ливнах будут включены в программу благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

В рамках программы уже обновились Детский парк, сквер Комсомольцев, парк Победы и центр города Дмитровска. Прямо сейчас ведутся работы в Ливнах, Болхове и Малоархангельске.



Принять участие в голосовании может любой россиянин от 14 лет. Выбор орловцы смогут сделать до 30 мая. Отдать свой голос за тот или иной объект жители региона могут на счетных участках, местах массового скопления людей, а также единой платформе по голосованию губернатора Орловской области Андрея Клычкова сайт областного правительства. «С первых дней работы в регионе я всегда говорил, что для достижения видимых результатов нам необходимо действовать вместе, принимать общие решения. И вот сейчас перед нами появляется еще одна коллективная задача. Каждый житель области старше 14 лет получает возможность определить то общественное пространство, которое, по его мнению, достойно преображения. Будем вместе следить за ходом реализации победивших проектов, ведь именно от нас зависит, где будут расти и играть наши дети», – цитирует сайт областного правительства. Инфографика: Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»





Артём Ежаков



