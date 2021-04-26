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12:55, 26 апреля 2021 года

В Орле для дольщиков не достроили 11 многоквартирных домов

Вопросы защиты обманутых граждан обсуждались на аппаратном совещании в администрации региона. Докладчиком выступил глава областного департамента надзорной и контрольной деятельности Юрий Мишустин.


Чиновник заявил, что сейчас в Орле внесены в реестр проблемных объектов 11 многоэтажек. Восемь из них потеряли своего застройщика – АО «АИЖК Орловской области», ООО «Регионстрой», ООО «Домстрой», а также ООО «Промжилстрой» признаны банкротами. По четырем зданиям, которые возводились первыми двумя подрядчиками, Фонд защиты прав дольщиков возместил пострадавшим свыше 518, 5 миллиона рублей.

Права на дом №46 по улице Бурова были переданы территориальному Фонду защиты дольщиков для исполнения обязательств застройщика. Что касается дома №4 по улице Космонавтов, то его планируется сдать в этом году.
 
Как сообщает региональный информационный портал, власти постоянно держат на контроле ситуацию с долгостроями, также регулярно проводятся межведомственные совещания и встречи с дольщиками.



Артём Ежаков
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