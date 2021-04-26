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13:05, 26 апреля 2021 года Сегодня планируют высадить липы в парке Победы в Орле Для орловцев временно открыли парк Победы, находящийся на реконструкции. Исключение сделали для посадки деревьев в рамках ежегодной акции «Сад памяти».





В Орле во время субботника в парке Победы было посажено 40 лип. Эта лишь половина будущей аллеи. Планируется, что остальные деревья высадят сегодня вечером при участии ветерана Великой Отечественной войны Абрама Миркина и губернатора Андрея Клычкова. Присоединиться к акции может любой желающий. Весь необходимый инвентарь: лопаты и вёдра предоставят волонтёры. Для участия в сегодняшней акции необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно зайти на сайт садпамяти2021.рф , найти интерактивную карту и выбрать удобное ближайшее место.





Юлия Сабельникова



