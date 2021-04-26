понедельник 26.04.2021 19:23:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:20, 26 апреля 2021 года

Орловец проведет в тюрьме 20 лет за убийство и изнасилование

Апелляционным судом мужчина был признан виновным по 6 статьям.


Установлено, что в октябре 2019 года в Знаменке 30-летний рецидивист во время серии краж похитил из чужого сарая металлолом. Уходя с места преступления, он заметил женщину. Предположив, что она видела кражу, преступник замыслил убийство. 
 
Мужчина пришел к предполагаемой свидетельнице домой. Там он изнасиловал её, убил и закопал тело во дворе дома. Забрав имущество жертвы, злоумышленник продолжил кражи.
 
Орловца судили по шести статьям: п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другие преступления, сопряженное с изнасилованием), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа), а также в совершении шести краж (ст. 158 УК РФ). Приговором суда злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 20 лет, апелляционный суд оставил первичный вердикт без изменения – сообщает сайт прокуратуры.



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.