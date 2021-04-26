Главная » Новости



13:20, 26 апреля 2021 года Орловец проведет в тюрьме 20 лет за убийство и изнасилование Апелляционным судом мужчина был признан виновным по 6 статьям.





Установлено, что в октябре 2019 года в Знаменке 30-летний рецидивист во время серии краж похитил из чужого сарая металлолом. Уходя с места преступления, он заметил женщину. Предположив, что она видела кражу, преступник замыслил убийство.

Мужчина пришел к предполагаемой свидетельнице домой. Там он изнасиловал её, убил и закопал тело во дворе дома. Забрав имущество жертвы, злоумышленник продолжил кражи.

Орловца судили по шести статьям: п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью скрыть другие преступления, сопряженное с изнасилованием), п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа), а также в совершении шести краж (ст. 158 УК РФ). Приговором суда злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 20 лет, апелляционный суд оставил первичный вердикт без изменения – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков



