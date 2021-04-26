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14:16, 26 апреля 2021 года Под сельхозкультуры в Орловской области отведено 1,3 миллиона гектаров Ход посевной кампании обсуждался сегодня на аппаратном совещании в региональном правительстве.





Было заявлено, что в этом году для выращивания сельскохозяйственных культур в регионе задействуют свыше 1,3 миллиона гектаров земли.



Отдельно затронули тему сохранности озимых под урожай минувшего года. Как оказалось, 464,2 тыс. га (97,9%) находятся в удовлетворительном состоянии. Пострадавшую часть будут пересеивать.



Сейчас уже высажено 68,3 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, а также 564 га ярового рапса и свыше 1,4 тыс. га подсолнечника. В Орловском районе приступили к посадке картофеля.



Что касается производственных мощностей, то в этом году аграрии уже закупили 228 единиц сельскохозяйственной техники, планируется приобретение еще 144 машин.



Господдержка развития орловского комплекса АПК обойдется в более чем 1,6 миллиарда рублей. Региональный департамент сельского хозяйства направил свыше сотни заявок на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов на общую сумму в 12,6 миллиарда рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



