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15:00, 26 апреля 2021 года На региональный штаб партии ЛДПР в Орле произошло нападение Такой неприятный подарок накануне своего дня рождения получил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.





На региональный штаб партии ЛДПР в Орле, который находится на улице Старо-Московской, произошло нападение. По словам свидетелей, это были трое молодых людей в медицинских масках. Бордюрным камнем они разбили крыльцо на входе в отделение партии. Также неизвестные выдернули вывеску. Свидетели утверждают, что хулиганов вспугнул проезжающий мимо автомобиль. К делу уже подключились полицейские.



Владислав Числов, и.о. координатора регионального отделения ЛДПР: «Я расцениваю это как акт агрессии в отношении партии, членов партии и сотрудников аппарата, потому что мы тут постоянно работаем, людей принимаем. Кто бы это сделать, не знаю, даже не представляю.





Антон Киселёв



