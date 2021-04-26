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15:09, 26 апреля 2021 года В населенных пунктах Орловщины идет ремонт дворовых территорий В Нарышкино корреспонденту ГТРК «Орел» рассказали о том, что уже сделано.





В рамках программы «Благоустройства дворовых территорий» в Нарышкино отремонтирован двор на улице Микрорайон. Ремонт должен был начаться лишь в этом году, однако подрядная организация решила к своим обязанностям приступить чуть раньше - осенью 2020-го. Уложен новый асфальт и бордюрный камень, обустроены зоны отдыха, установлены скамейки, урны и освещение. Ремонт дворовой территории обошелся в миллион рублей.



За время существования этой программы, а стартовала она в 2018 году, в Нарышкино уже отремонтированы 27 дворов. Все недочеты устраняются в рамках гарантийных обязательств.





Юлия Опанасюк



