В населенных пунктах Орловщины идет ремонт дворовых территорий

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15:09, 26 апреля 2021 года
В населенных пунктах Орловщины идет ремонт дворовых территорийВ Нарышкино корреспонденту ГТРК «Орел» рассказали о том, что уже сделано.
В рамках программы «Благоустройства дворовых территорий» в Нарышкино отремонтирован двор на улице Микрорайон. Ремонт должен был начаться лишь в этом году, однако подрядная организация решила к своим обязанностям приступить чуть раньше - осенью 2020-го. Уложен новый асфальт и бордюрный камень, обустроены зоны отдыха, установлены скамейки, урны и освещение. Ремонт дворовой территории обошелся в миллион рублей.
За время существования этой программы, а стартовала она в 2018 году, в Нарышкино уже отремонтированы 27 дворов. Все недочеты устраняются в рамках гарантийных обязательств.
Юлия Опанасюк