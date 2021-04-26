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15:27, 26 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня - 35-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий участвовало более тысячи орловцев.



- Прогулка в парках Орла - под запретом. Сейчас там проводят обработку от клещей.



- Выбор - в пользу негатива. Неизвестные направили свой гнев против ступенек перед входом в реготделение ЛДПР.



- Сегодня начинается отбор территорий, которые будут благоустроены. Рейтинговое голосование стартовало в Орле, Мценске и Ливнах.



- В парке Победы в Орле заложили новую липовую аллею. Высажено 40 молодых деревьев. Сегодня вечером она станет больше.



- У православных началась самая важная неделя. Она проходит в молитвенном покаянии.



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