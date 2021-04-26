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15:40, 26 апреля 2021 года Сегодня в Орле начинают ремонтировать улицу Фомина По ней идет автотранспорт в обход Красного моста, закрытого на ремонт.





С 26 апреля по 10 мая в Орле ограничат движение транспорта по улице Фомина. Как сообщает пресс-служба мэрии Орла, неудобства для автомобилистов будут действовать с 20:00 до 06:00. Временные ограничения связаны с ремонтом объездной дороги вокруг Красного моста.



Работы поручены ООО «Спецдортех». За 7,5 миллиона рублей подрядчик обновит участок трассы от ул. Пушкина до ул. 5 Августа. Контракт предусматривает пятилетнюю гарантию.





Артём Ежаков



