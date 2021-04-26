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15:56, 26 апреля 2021 года В Орле осудят подставного директора ООО «Арсенал» 32-летнюю женщину подозревают в незаконном образовании юридического лица.





Следствие пришло к выводу, что жительница Мценска, выполняя просьбу знакомого в обмен на вознаграждение, обратилась в бухгалтерскую службу для подготовки документов о регистрации ООО «Арсенал», в котором женщина значилась как единственный учредитель и директор организации. Оформленные бумаги стали поводом для налоговой службы зарегистрировать организацию.



При этом женщина прописанными в документах обязанностями не занималась, фактически будучи фиктивным сотрудником.



Теперь амчанку осудят за незаконное образование юридического лица (ч.1 ст. 173.2 УК РФ). Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинением уже переданы в Железнодорожный районный суд Орла – сообщают пресс-службы областных СК и прокуратуры.





Артём Ежаков



