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15:57, 26 апреля 2021 года В Ливенском районе пресекли крупное нелегальное алкогольное производство Контрафактное спиртное готовили в селе Здоровецкие Выселки.





Крупный цех по созданию по созданию «паленого» алкоголя выявили в минувшую пятницу, 22 апреля. В ангар наведались представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО совместно с ливенскими сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями.



В ходе рейда на одном из складов инспекторы установили кустарную линию розлива алкоголя, а также 36 тысяч бутылок готовой продукции, а также более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.



Незаконное имущество, а именно технологическое оборудование, сырье и контрафактное спиртное изъято – сообщает сайт Росалкогольрегулирования.



Фото пресс-службы МУ Росалкогольрегулирования.





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