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16:08, 26 апреля 2021 года В Орле открылся пункт вакцинации в ТМК «ГРИНН» Видео работы прививочного кабинета опубликовал в своем Telegram-канале советник губернатора Сергей Лежнев.





На кадрах можно увидеть небольшое помещение, очевидно развернутое на месте торгового павильона. Кабинет оборудован в соответствии с противоэпидемиологическими требованиями – обозначена полутораметровая дистанция, персонал ходит в масках, у медиков имеется нужный инструментарий.



Вопрос создания пунктов вакцинации на базе торговых центров в Орле обсуждается уже давно. Помимо ТМК «ГРИНН», свои площадки предлагали ТЦ «Европа» и ТЦ «Атолл».





Артём Ежаков



