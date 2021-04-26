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16:37, 26 апреля 2021 года Иван Силин: «Нужно помогать людям» Орловец был одним из тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС. С ним встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Сегодня в России и странах бывшего СССР вспоминают трагедию на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв на четвертом энергоблоке произошел 35 лет назад, 26 апреля. По официальным данным, сразу после катастрофы погиб 31 человек. Более полумиллиона ликвидаторов получили высокие дозы обучения. Среди тех, кто поехал на борьбу с последствиями техногенной аварии, был и житель Малоархангельска Иван Силин.

Объявление об аварии на Чернобыльской АЭС Иван Силин услышал по радио. Как и многие тогда, не придал этому событию большого значения. Спустя неделю после катастрофы на улицах города появились специалисты, замеряющие уровень радиации. Люди забили тревогу. В августе 27-летний Иван принял решение поехать на ликвидацию. Жена, с маленькой дочерью на руках, отнеслась с пониманием.



Иван Силин, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС: «Мы обратились в военкомат, прошли медкомиссию. И вскоре нас по линии военкомата отправили в Курск на пересыльный пункт, где нас переодели в военную форму и поездом отправили в Киевскую область».

Ивана и его товарищей поселили в полевом лагере в 30 километрах от Чернобыля, в так называемой «чистой» зоне.



Иван Силин, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС: «Работы проводились разного характера: по дезактивации территории вокруг станции, уборка радиоактивного грунта, укладка бетонных плит на то место, откуда удалялся радиоактивный грунт».

Трудились всего по несколько часов в день - чтобы не получить сверх нормы облучения. Форму после смены утилизировали. Иван Александрович пробыл в Чернобыле около месяца. Вернулся в родной Малоархангельск, где судьба приготовила ему подарок - работу в пожарной части, которая стала делом всей жизни.



Иван Силин, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС: «В апреле этого года будет 34 года, как я переступил порог этого учреждения. Так получилось, что после Чернобыля отложилось, что нужно помогать людям».

За годы работы в МЧС Иван Александрович не раз спасал жизни. Но один случай, произошедший в феврале 2007 года, навсегда останется в памяти.



Иван Силин, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС: «Выехали по тревоге, и когда следовали на пожар, выяснилось, что в квартире находится малолетний ребенок. По приезду на место пожара силами караула и мной лично был спасен трехмесячный ребенок».

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Сегодня вспоминают всех тех, кто принял на себя радиоактивный удар 35 лет назад. Только в день трагедии погиб 31 человек. Более миллиона ликвидаторов получили высокие дозы облучения. Дань уважения отдают живым. В память о погибших в Орле провели митинг и возложили цветы к памятнику жертв чернобыльской катастрофы.





Юлия Сабельникова



