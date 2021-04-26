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16:53, 26 апреля 2021 года

В Орле суд ужесточил наказание парню, похитившему обувь и ударившему продавщицу

Два года условного срока были заменены на принудительные работы.


Парень вместе с двумя несовершеннолетними попытались пронести две пары ботинок, стоимостью 1899 рублей и 1999 рублей, мимо кассы, однако на выходе сотрудник и директор магазина их «раскусили».

Один из несовершеннолетних бросил пакет и вместе с другом убежал, а молодой человек подобрал сумку с краденым и попытался скрыться. На лестнице продавщица его догнала и потребовала возврата краденого – в ответ злоумышленник ударил девушку по лицу, из-за чего она упала на ступеньки и получила травмы. Бросив похищенное, парень убежал.

Несовершеннолетних наказали принудительным воспитательным воздействием, а студент техникума получил наказание в виде двух лет условного срока и штрафа в 30 тысяч рублей в пользу пострадавшей девушки. При этом сам парень побои отрицал.

Обвинение посчитало приговор слишком мягким и затребовало ужесточения до четырех лет общего режима. Учитывая, что преступления в обувном молодой человек совершил, будучи условно осужденным за четыре квартирные кражи, апелляционный суд изменил приговор, назначив юноше двухлетние принудительные работы с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства – сообщает сайт облсуда.


Артём Ежаков
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