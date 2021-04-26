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17:22, 26 апреля 2021 года Лилия Пиняева избрана председателем избиркома Орловской области Врио Орловского района получила новую должность 26 апреля в результате тайного голосования. 14 человек проголосовали за нее единогласно.





За процессом в режиме видеоконферении наблюдали из всероссийского ЦИКа. Сразу после избрания, с председателем облизбиркома провел встречу губернатор. На встрече обсудили вопросы предстоящих выборов – Андрей Клычков поручил Лилии Пиняевой начать работу по обучению и подготовке членов участковых избирательных комиссий.



Одним из первых мероприятий новой главы избиркома станет тренировка по дистанционному электронному голосованию. Оно пройдет в регионе впервые.



Лилия Пиняева, председатель Избирательной комиссии Орловской области: «По моим данным в этой тренировке должны принять участие порядка 10 тысяч избирателей, то есть полтора процента от избирателей на территории Орловской области. Сейчас, как подчеркнули члены центральной избирательной комиссии, подано достаточное заявок достаточное количество заявок, и мы приблизились к сумме полтора процента.

Напомним, что предыдущей главой облизбиркома была Людмила Маркина, которая стала 17 февраля 2021 года членом ЦИК от Совета Федерации.





Артём Ежаков



