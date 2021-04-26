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17:26, 26 апреля 2021 года Под Орлом нашли множество наконечников стрел, элементы конской сбруи Об этом сообщили члены орловского клуба подводного плавания «Диво», которые продолжают исследовать дно реки Гоголь. Возможно, найденные предметы имеют отношение к Судбищенской битве. На место находок выехали московские археологи.





Сейчас вода в реке Гоголь далека от комфортных температур, но, несмотря на это, орловские дайверы продолжают исследовать дно с помощью специального водолазного оборудования и машины для размыва грунта от илистых отложений. Работают как заправские золотоискатели: все, что поднимает со дна насос, остается в специальной сетке. За несколько часов удивительной рыбалки получился весомый улов: множество наконечников стрел, элементы конской сбруи. Это именно то, что так ожидали здесь найти. Свое мнение высказал археолог РАН Олег Радюш, который приехал на место событий.



Олег Радюш, археолог, научный сотрудник ИА РАН: «Скорее всего, здесь мог происходить стрелковый бой, и, вероятно, во время размыва береговой линии эта часть оказалась смыта и накоплена возле дамбы, а учитывая, что тут рядом село Судбищи и где-то здесь происходила битва, можно предположить, что это отзвук или Судбищенской битвы или битвы этого периода где-то около Муравского шляха. Пока это гипотеза, но, я думаю, дальнейшие работы покажут, правы мы или нет».

Жители окрестных деревень рассказали дайверам, что довольно часто при чистке дна находили похожие части оружия. Но сейчас это уже не разрозненные находки, а буквально целая коллекция разных наконечников стрел, плюс прекрасно сохранившееся навершие копья.



Олег Радюш, археолог, научный сотрудник ИА РАН: «Наконечник очень похож на позднесредневековый, массивный, с массивной втулкой, в принципе, для эпохи битвы вполне мог использоваться. Они начинают использоваться где-то с 14 века».

Итак, как подтверждают археологи, в эпоху найденные фрагменты вооружения вполне попадают. Но вокруг находок всё же еще очень много вопросов, в которые могут внести ясность только полномасштабные исследования. Археологические раскопки велись в окрестностях несколько раз, но результата не дали.



Ирина Воронкова, декан исторического факультета ОГУ им. И.С.Тургенева: «Безусловно, потребуется дополнительная экспертиза, проведение дополнительных изысканий, чтобы со стопроцентной гарантией сказать - то, что мы прочитали в лицевом летописном своде, подтверждается показаниями археологии».

На сегодняшний день это единственные крупные артефакты того периода, когда-либо найденные здесь. Многочисленные находки пока дают повод говорить о стрелковом бое как минимум.



Сергей Куликов, руководитель Орловского клуба подводного плавания «Диво»: «Возможно, это ключ, который откроет двери к тайнам этого события, особенно, если удастся найти захоронение этого периода».

Работы на реке Гоголь продолжаются, в среду нас ждет новая встреча с дайверами, и, возможно, новые артефакты, с которыми с таким трудом расстается история.



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Эва Стасюлевич



