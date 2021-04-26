Главная » Новости



17:37, 26 апреля 2021 года ООО «ЭкоПродукт» расширит тепличный комплекс в Орловской области Соглашение о крупной инвестиции сегодня подписали губернатор Клычков и генеральный директор фирмы Даниил Алексеев.





В 2018 году ООО «ЭкоПродукт» построило на 7 гектарах земли тепличный комбинат для выращивания овощей закрытого грунта «Успенский» в Болховском районе, вложив в проект около 2 миллиардов рублей.



В связи с увеличением спроса на продукцию, компания решила расширить комбинат. Планируется, что с 2021 по 2024 годы «ЭкоПродукт» вложит в строительство 5 гектаров тепличного комплекса 1,4 миллиарда рублей. После завершения работ показатели производства достигнут размера в 3 261 тонну овощей в год. Планируется, что здесь будет создано 100 новых рабочих мест.



В данный момент проведена экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. Комбинат получил разрешение на строительство – здесь уже приступили к земляным работам и закупке материалов, сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



