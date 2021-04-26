Главная » Новости



18:14, 26 апреля 2021 года Орловские спасатели ликвидируют «радужную» пленку на реке Оке Сегодня, 26 апреля, в Главное управление МЧС России по Орловской области поступило сообщение о том, что в районе переулка Половецкий в Заводском районе города Орла, на стоянке речных трамвайчиков, обнаружена «радужная» пленка в реке Оке, похожая на горюче-смазочные материалы.





Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, к месту обнаружения «радужной» пленки на Оке были направлены спасатели для уточнения обстановки.



По прибытии было установлено, что произошло частичное подтопление одного из речных трамваев, в результате чего на поверхности воды образовалась «радужная» плёнка. Как сообщают в МЧС, «радужная» пленка в реку Оку не распространяется, необходимости установки ограждающих бонов нет.



Сейчас техногенная группа делает все, чтобы удалить плёнку с поверхности воды. На месте работают 12 человек и 4 единицы техники.



Собственником речных трамваев (МУП «ТТП») и администрацией г. Орла будет организован мониторинг обстановки на месте нахождения речных трамваев на предмет появления новой «радужной» плёнки.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



