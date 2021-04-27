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21:19, 26 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня в Орловской области возобновилось проведение диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения.



- 369 дольщиков АИЖК и «Регионстроя» получили компенсацию. Компании «ДомСтрой» и «ПромЖилСтрой» признаны банкротами.



- Председателем избирательной комиссии Орловской области избрана Лилия Пиняева.



- В Болховском районе появится новый тепличный комплекс на 5 гектаров. Сегодня на заседании инвестиционного совета было подписано соглашение



- Под Орлом нашли множество наконечников стрел, элементы конской сбруи. Вместе с дайверами работают археологи.



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