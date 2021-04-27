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3:09, 27 апреля 2021 года Получать пенсию смогут только официально трудоустроенные орловцы Отделение ПФР по Орловской области напоминает: если работодатель за сотрудника производит отчисления – страховые взносы в Пенсионный фонд, значит, периоды работы будут засчитаны в страховой стаж работника.





Размер отчислений, а затем и будущая пенсия, зависят от заработной платы. Сумма взносов, скопившаяся на индивидуальном лицевом счете гражданина, в дальнейшем будет влиять на размер его пенсии.



В настоящее время на расчет будущей пенсии гражданина влияет:



- размер официальной заработной платы;

- продолжительность страхового стажа;

- возраст выхода на пенсию.



В 2021 году для права на получение страховой пенсии по старости необходимо иметь не менее 12 лет страхового стажа и 21 пенсионного коэффициента и достичь общеустановленного пенсионного возраста. При отсутствии одного из условий страховая пенсия по старости назначена не будет!



Узнать размер начисленных (уплаченных) работодателем страховых взносов и учтенных периодов трудовой деятельности гражданин может через личный кабинет на сайте ПФР (www.es.pfrf.ru), через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) , а также в мобильном приложении ПФР.





Орловское Информбюро



