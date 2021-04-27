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5:12, 27 апреля 2021 года

Сделки в интернете: пять ошибок, которые грозят финансовыми потерями

По данным Банка России, большинство атак кибермошенников происходит в сети Интернет. Часто люди попадают на крючок преступников, оплачивая товары и услуги онлайн. Злоумышленникам удается увести их на фишинговые сайты и таким образом заставить раскрыть данные карты или самостоятельно перевести деньги преступникам. Для аферистов такой способ хищения является одним из самых дешевых методов обмануть потенциальную жертву – не требуется физическое предъявление карты и ввод пинкода.


В 2020 году клиенты банков сообщили о 585,3 тыс. транзакций, совершенных в Интернете, когда деньги ушли «не туда». Общий ущерб всех пострадавших – 4,2 млрд руб. Средняя сумма одной операции составила 7,2 тысячи рублей.

Популярной является схема, когда пользователи сети попадают на уловки мошенников, покупая или продавая товары, например, на сайтах бесплатных объявлений. Эксперты орловского отделения Банка России рассказывают, о чем надо помнить, когда планируешь совершить сделку в интернете.

1. Не раскрывайте свои персональные данные
Оставляя в Интернете объявление о продаже товара, ограничьтесь его описанием. Не указывайте личные данные: точный адрес, номер паспорта и другую конфиденциальную информацию. Не пишите номер карты. Никогда не выкладывайте фото документов. Номер телефона тоже лучше скрыть, если портал позволяет это сделать.

2. Не обсуждайте детали сделки в сторонних мессенджерах
При совершении сделки мошенники предлагают перейти из официального чата сервиса объявлений в популярный мессенджер. Якобы для удобства. На самом деле здесь им проще вас обмануть. Они могут прислать ссылку на специально созданную поддельную страницу, которая маскируется под сайты служб доставки, платежные страницы сервисов объявлений, системы денежных переводов. Если ввести на таких страницах полные реквизиты своей карты, аферисты фактически получат ключ от вашего счета. Чаты сервисов объявлений обычно блокируют фишинговые ссылки. Именно поэтому мошенники стараются увести вас с защищенного сайта на стороннюю площадку.

3. Проверьте адрес сайта
Всегда проверяйте адресную строку сайта, на котором планируете совершить сделку. Даже когда заходите на сайт известного вам онлайн-сервиса, магазина, банка или другой организации. Поддельные сайты бывают очень похожи на настоящие, а их адреса могут различаться всего одним-двумя символами. Малейшая неточность в названии может означать, что перед вами сайт, специально созданный для обмана пользователей.

4. Не сообщайте покупателю секретную информацию о карте
Если вы продаете товар через интернет, то помните, что покупателю для перевода денег достаточно знать номер вашей карты, его можно сообщать. А вот другие данные - срок действия, имя владельца и три цифры с обратной стороны - ни в коем случае.

5. Заведите карту для покупок.

Использовать зарплатную карту может быть небезопасно, если до нее доберутся мошенники, то снимут все наличные. Лучше всего завести отдельную карту для покупок и перечислять на нее деньги непосредственно перед оплатой товара. В остальное время не стоит хранить на ней существенных сумм. Либо завести виртуальную карту и установить на ней лимит трат.


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