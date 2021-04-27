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6:15, 27 апреля 2021 года Орловец прикарманил чужой кошелек и заработал уголовное дело Хозяин бумажник ненадолго оставил его лежать на банкомате.





30-летний мужчина ненадолго оставил кошелек с 18,8 тыс. рублей лежать на банкомате в одном из орловских торговых центров. Вернувшись за вещью буквально спустя пару минут, он не обнаружил ее на прежнем месте. Хозяин бумажника обратился в полицию.



Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 52-летний житель Урицкого района. Он забрал кошелек с деньгами и вдобавок воспользовался лежащей в нем картой. Полицейские нашли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. На время расследования мужчина отпущен под подписку о невыезде – сообщает сайт УМВД.





Артём Ежаков



