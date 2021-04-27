Главная » Новости



7:16, 27 апреля 2021 года На Орловщине выросли темпы ввода жилья физлицами Это следует из отчета территориального органа службы статистики.





В январе-марте в Орловской области физическими лицами было введено в эксплуатацию 524 здания жилого назначения общим строительным объемом 264 тыс. м3 , включающих 525 благоустроенных квартир общей площадью в 70,2 тыс. м2. Это на 30% превышает уровень прошлого года. Между тем, организации-застройщики в этом году пока не сдавали заказчикам жилые объекты.



В I квартале текущего года строители возвели зданий на 4,6 миллиона рублей, или 70,8% (в сопоставимой оценке) к аналогичному периоду прошлого года – сообщает Орелстат.





Артём Ежаков



