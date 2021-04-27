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8:18, 27 апреля 2021 года Орловский Россельхознадзор забраковал порядка 20 тонн сербско-австрийских семян кукурузы Товар, пораженный южной пятнистостью листьев кукурузы, предназначался краснодарской компании.





Семена, пораженные карантинным заболеванием, отсутствующим на территории РФ, сотрудники Россельхознадзора выявили 23 апреля на складе временного хранения ООО «Далк». Как оказалось, три партии семян кукурузы общим весом в 19,6 тонны, выращенные в Сербии и завезенные на Орловщину из Австрии, поражены южной пятнистостью листьев кукурузы.



Опасный груз был запрещен к обороту. Его отправят назад в Австрию, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.





Артём Ежаков



