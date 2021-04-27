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9:21, 27 апреля 2021 года Отопление в орловских многоэтажках пока не отключат Это связано с установившейся холодной погодой.





Изначально отопительный сезон планировалось завершить к 27 апреля. Однако погодные условия таковы, что власти города пока не принимают решения об отключении отопления.



Решение о прекращении подачи тепла в учреждения и жилые дома будет приниматься позднее, как только потеплеет.





Мария Семак



