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21:02, 26 апреля 2021 года Андрей Клычков видит перспективу для снижения цен на орловском рынке жилья Губернатор Орловской области назвал стоимость жилплощади в регионе искусственно завышенной.





Общаясь с орловцами в рамках прямого эфира в социальных сетях, Клычков заявил: «Перспективы для снижения цен на жилье есть. По моему мнению, стоимость искусственно завышена, мы с этим тоже испытываем сложности, потому что у нас нормативы по приобретению жилья для детей-сирот, льготников.



Всплеск был связан с курсом валют и пандемией, но не могут стоить квартиры такого качества таких денег. Скоро Москву обгонять уже начнем. Но с другой стороны, это говорит о том, что все стремятся в Орел».



Напомним, что Орловская область стала второй по росту цен на жилье. Его стоимость подскочила на 19,7%. Больше только в Северной Осетии – 30%. В связи с этим президент Владимир Путин поручил антимонопольной службе провести проверку, о результатах которой ему должны доложить к 15 мая.



Ряд чиновников в правительстве Орловской области объяснили подорожание жилья двумя факторами: дешевой льготной ипотекой и подорожанием стройматериалов, в частности – арматуры.



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Артём Ежаков



