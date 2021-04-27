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21:27, 26 апреля 2021 года Андрей Клычков рассказал орловцам, почему в апреле пошел снег Пользователи сетевых аккаунтов губернатора Орловской области просили пояснить необычное природное явление.





Сегодня глава Орловщины провел традиционный прямой эфир в соцсетях. Среди прочего, вопросы жителей касались погодных явлений – Андрея Клычкова попросили прояснить выпадение снега в конце апреля. «Мы его просто дозаказали, потому что нам его не хватило зимой для полного выполнения норматива», – пошутил глава региона.



В связи с похолоданием орловцы неоднократно просили не завершать отопительный сезон. Губернатор иронично заметил, что с наступившими погодными условиями можно только увеличить температуру в домах. В чате трансляции мэр Орла Юрий Парахин заявил, что до 1 мая отопительный сезон в областной столице точно не завершится.



Также Андрей Клычков заявил о необходимости заблаговременного предупреждения жителей об отключении воды. Соответствующее поручение главой региона уже дано.





Артём Ежаков



