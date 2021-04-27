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21:33, 26 апреля 2021 года Губернатор пригласил орловцев на совместную вакцинацию от COVID-19 Андрей Клычков озвучил это предложение во время прямого эфира в социальных сетях.





Глава Орловской области объявил о своем желании вакцинироваться.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я хочу завтра пойти и сдать тест. Если антител не будет – то хочу на майских праздниках, 3-го или 4-го, пойти отвакцинироваться. Кто хочет – приглашаю со мной, посмотреть, что нам с вами один и тот же препарат ввели. Дату определю, в первые дни майских праздников привьюсь. Для удобства, собираюсь это сделать в ГРИННе».

Как минимум, нашлась одна желающая орловчанка сделать прививку совместно с губернатором. Глава региона обещал назвать время и место своей вакцинации после сдачи анализа на антитела.



Пункт вакцинации в ТМК ГРИНН открылся сегодня.



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Артём Ежаков



