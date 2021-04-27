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21:36, 26 апреля 2021 года В Орле отменен салют в День Победы Об этом заявил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





«Салют девятого мая мы решили не проводить. Если мы его проведем – люди соберутся на площади, и никого мы не остановим. Все это – для безопасности, думаю, этот года мы без салюта переживем», – подчеркнул глава региона.



Также Клычков повторил, что празднование Дня Победы, как и год назад, пройдет с ограничениями. Военного парада не будет, а традиционные памятные мероприятия, по типу «Бессмертного полка», пройдут онлайн.



«Девятое мая у орловчан будет – но с ограничениями», – констатировал губернатор.





Артём Ежаков



