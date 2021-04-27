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21:44, 26 апреля 2021 года Детские сады и школы Орловской области не будут работать в майские праздники Об этом заявил в социальных сетях губернатор Клычков.





Отвечая на вопросы работы школ и дежурных групп в детских садах на майских выходных, глава региона заявил, что, руководствуясь постановлением президента, дни с 1 по 10 мая включительно – выходные.



«Все, за редким исключением, не идут на работу. Объявлять общие дежурные группы – значит загонять детей в незнакомые коллективы. Чтобы не заражать детей, мы не будем принимать общего решения. Если есть какая-то локальная проблема с большим количеством детей в детском саду, то её будут решать на уровне детского сада», – пояснил губернатор.



Также глава региона заявил, что объявленные десятидневные выходные распространяются и на школы.





Артём Ежаков



