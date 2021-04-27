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Главная » Новости

21:59, 26 апреля 2021 года

Работодателям рекомендовали оплачивать вынужденные майские выходным в обычном размере

Министерство труда опубликовало соответствующий перечень предложений.


Согласно указу президента РФ, рабочие дни с 3 по 7 мая объявлены выходными с полным сохранением заработной платы граждан. В тексте документа упоминается, что работодателям рекомендовано оплачивать дни простоя в обычном, а не повышенном размере, при этом сам работодатель вправе самостоятельно установить повышенный оклад.

Что касается традиционных дней майских выходных, то они оплачиваются в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

«Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», – подчеркнуто Минтруда.

фото сайта министерства труда


Артём Ежаков
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