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22:05, 26 апреля 2021 года Губернатор Орловской области построит курятник Андрей Клычков поделился планами на майские выходные.





Как сообщил сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, он отказался от посадки картофеля в пользу строительства курятника вместе с детьми.



«Я картошку в детстве насажался, мы с детьми кур заводим, поэтому на майских праздниках планируем собирать курятник», – заявил глава региона.



Что касается рабочего графика губернатора в праздники, то он будет насыщенный. Клычков запланировал поездки по области, а также собственную вакцинацию от коронавируса.





Артём Ежаков



