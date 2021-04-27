Губернатор Орловской области построит курятник

|
|
|Главная » Новости
22:05, 26 апреля 2021 года
Губернатор Орловской области построит курятникАндрей Клычков поделился планами на майские выходные.
Как сообщил сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков, он отказался от посадки картофеля в пользу строительства курятника вместе с детьми.
«Я картошку в детстве насажался, мы с детьми кур заводим, поэтому на майских праздниках планируем собирать курятник», – заявил глава региона.
Что касается рабочего графика губернатора в праздники, то он будет насыщенный. Клычков запланировал поездки по области, а также собственную вакцинацию от коронавируса.
Артём Ежаков