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9:40, 27 апреля 2021 года В Орле троим организаторам игорного бизнеса назначили полумиллионные штрафы Игровые автоматы, замаскированные под платежные терминалы, были расположены в торговых центрах Северного и Заводского районов.





Преступная деятельность троих орловцев продолжалась с февраля 2016 по июнь 2018 года. Было доказано, что осужденные организовали незаконный игорный бизнес, замаскировав аппараты под платежные терминалы в торговых центрах Северного и Заводского районов Орла.



Фигурантам инкриминировался п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Приговором суда каждый из них был оштрафован на 500 тысяч рублей – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



