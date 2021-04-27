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10:14, 27 апреля 2021 года Орловская прокуратура восстановила освещение улицы Октябрьской в селе Сосково По иску Урицкого межрайонного ведомства суд обязал местных чиновников устранить нарушение.





В ходе проверки прокуратуры в селе Сосково были выявлены нарушения ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О безопасности дорожного движения». Инспекцией установлено, что вдоль проезжей части по улице Октябрьской вечером и ночью отсутствует освещение.



Урицкая межрайоная прокуратура внесла главе администрации Сосковского района представление. Также в суд был направлен иск к органу местного самоуправления с требованием восстановить освещение. Инстанция удовлетворила требования ведомства в полном объеме – все нарушения уже исправлены, сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков



