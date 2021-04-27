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10:54, 27 апреля 2021 года В I квартале 2021 года орловцы значительно увеличили объем налоговых отчислений В январе-марте жители региона отдали на 2,5 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.





За отчетный период орловцы перечислили 8,9 млрд рублей в т.н. «консолидированный бюджет РФ». Это на 2,5 млрд больше, чем в I квартале 2020 года – сообщает пресс-служба регионального УФНС.



В федеральный бюджет орловцы перечислили 3,7 млрд (+1,6 млрд), в территориальный – более 5,2 млрд (+883,3 млн).



Также областная налоговая собрала с жителей региона 4,6 млрд на обязательное социальное страхование. Подавляющая часть этой суммы – 3,4 млрд – взносы на обязательное пенсионное страхование. Остаток распределен на выплаты по временной нетрудоспособности и материнству (400 млн), а также отчисления по ОМС (800 млн).





Артём Ежаков



