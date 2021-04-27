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11:16, 27 апреля 2021 года В Орле возбуждено уголовное дело из-за фиктивных документов на тракторы Инспектора отдела инженерно-технической работы областного Гостехнадзора подозревают в трех эпизодах получения взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).





Предполагается, что чиновник с октября 2020 по февраль 2021 года получил три взятки на общую сумму в 66 тысяч рублей. В обмен на деньги, мужчина без соответствующего осмотра выдал регистрационные документы и поставил на учет несколько тракторов.



Следствие запрашивало для фигуранта домашний арест, однако Советский районный суд ходатайство отклонил. Желаемой меры пресечения правоохранители добились в апелляции.



Ход расследования остается на контроле Советской районной прокуратуры – сообщает сайт ведомства.





Артём Ежаков



