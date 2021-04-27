Орловцы сыграли три матча в рамках Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги

Турнир проходил в Евпатории. О том, как завершились встречи, знает корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.

Открыл сезон Национальной студенческой футбольной лиги для футболистов ОрелГУ матч со студентами питерского университета промышленных технологий и дизайна. Статистика встреч была за «орлов» - наша команда побеждала команду из северной столицы три сезона подряд. Однако в этот раз в игру вмешался новый участник. В день матча в Евпатории было объявлено штормовое предупреждение, и ветер активно мешал обеим командам. Итог встречи – ничья 2:2.

В игре против команды Донского государственного технического университета сценарий оказался схожим. Ветер вмешивался меньше, однако совсем без него не обошлось. Команды обменялись голами и заработали каждый по одному очку в копилку. Итог матча – ничья 1:1.

Имели хорошие шансы набрать три очка орловцы в матче против команды Тамбовского госуниверситета. Но использовать их не хватило сил. Вновь ничья, голов в этой игре забыто не было. Футболисты ОГУ набрали в трех матчах только три очка вместо максимальных девяти.

Следующие три матча в рамках высшего сезона НСФЛ футболисты ОГУ имени Тургенева проведут в середине мая также в Евпатории.