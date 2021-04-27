В Ливнах появится спортивная площадка для детей с ограниченными физическими возможностями

Строительство инклюзивной площадки стало возможным благодаря президентскому гранту. Реализация проекта началась в прошлом году.

В Ливнах появится спортивная площадка для детей с ограниченными физическими возможностями. Занятия на свежем воздухе в компании сверстников не только полезны для здоровья, но и являются отличным методом социализации. Как сообщили наши коллеги из телекомпании «Принт-ТВ», место для спортивной площадки было выделено администрацией города на территории центрального парка. Площадь участка 480 квадратных метров. В прошлом году здесь были проведены работы по устройству основания. Сейчас ведется монтаж тренажеров. На площадке будет уложено резиновое покрытие - именно оно даст возможность сделать объект инклюзивным и доступным для маломобильных детей.

Инклюзивная площадка будет доступна для всех маленьких ливенцев, и пользоваться тренажерами смогут дети от года до 14 лет.

Открытие площадки запланировано на первую половину мая. В течение ближайших полутора лет на площадке будут проводиться специализированные занятия с детьми.