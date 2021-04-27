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11:51, 27 апреля 2021 года

От коронавируса скончались четверо орловцев

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 56 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 968).

Распространение по районам: Орел – 33; Урицкий район – 6; Новодеревеньковский – 4; Верховский – 3; Покровский – 2; Орловский, Хотынецкий, Шаблыкинский, Дмитровский, Свердловский, Троснянский, Глазуновский, и Залегощенский – по 1.

На лечении – 1 538 человек. Накануне выписано 74 орловца (всего – 31 866). От последствий болезни скончались 564 жителя региона (+4 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 8 053 (всего – 4 779 425), число выздоровевших – 8 039 (всего – 4 402 678). Общее число летальных исходов – 108 980 (+ 392 случая за сутки). На лечении – 267 767 человек.


 


Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба


Артём Ежаков
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