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11:54, 27 апреля 2021 года Незрячие пользователи сайта ПФР могут получить информацию с помощью голосового ассистента Голосовой ассистент для людей со слабым зрением заработал на сайте орловского отделения Пенсионного Фонда.





Все публикуемые на сайте орловского отделения Пенсионного Фонда материалы теперь можно не только читать, но и слушать. Это особенно необходимо людям со слабым зрением. Голосовой ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново прослушивать выделенный текст, озвучивает новости и тематические статьи.





Мария Семак



