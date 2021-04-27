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12:01, 27 апреля 2021 года Столетний орловец посадил липу в честь погибших в Великой Отечественной войне Накануне в Орле прошла акция «Сад памяти».





В рамках международной акции «Сад памяти» планируется высадить 27 миллионов деревьев в знак благодарности тем, кто отдал свою жизнь за Победу в Великой Отечественной войне. Накануне к акции присоединился Орел. Ни дождь, ни снег не помешали главе региона, общественникам и волонтерам высадить молодые саженцы липы в парке Победы. На общественной территории, где полным ходом идет благоустройство, посадили еще 80 деревьев.



Есть и липа, посаженная лично ветераном Абрамом Израилевичем Миркиным. В минувшем году ему исполнилось 100 лет.





Анна Вайсергисер



