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12:38, 27 апреля 2021 года

Прокуратура добилась перерасчета пенсии орловцу-инвалиду

С июня 2017 по 2019 год мужчина недополучил от ПФР более 40 тысяч рублей.


Проверка нарушения пенсионного законодательства была проведена после обращения инвалида I группы в прокуратуру Шаблыкинского района. Впоследствии выяснилось, что до лета 2017 года мужчина получал пенсию по инвалидности, а затем ему начала выплачиваться пенсия по старости. Однако ПФР по Урицкому району своевременно не запросил нужную информацию об оплате труда получателя льготы, из-за чего до 2019 года орловец получал сниженную пенсию. Затем перерасчет все-таки был сделан, однако он не учитывал предыдущие полтора года.
 
В свете вскрывшегося нарушения прокуратура обратилась в суд с требованием о повторном перерасчете. Инстанция иск удовлетворила, и мужчине была выплачена недостающая сумма – более 40 тысяч рублей.
 
Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил первичный приговор Шаблыкинского райсуда без изменений – сообщает сайт прокуратуры.



Артём Ежаков
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