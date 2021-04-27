Прокуратура добилась перерасчета пенсии орловцу-инвалиду

С июня 2017 по 2019 год мужчина недополучил от ПФР более 40 тысяч рублей.

Проверка нарушения пенсионного законодательства была проведена после обращения инвалида I группы в прокуратуру Шаблыкинского района. Впоследствии выяснилось, что до лета 2017 года мужчина получал пенсию по инвалидности, а затем ему начала выплачиваться пенсия по старости. Однако ПФР по Урицкому району своевременно не запросил нужную информацию об оплате труда получателя льготы, из-за чего до 2019 года орловец получал сниженную пенсию. Затем перерасчет все-таки был сделан, однако он не учитывал предыдущие полтора года.



В свете вскрывшегося нарушения прокуратура обратилась в суд с требованием о повторном перерасчете. Инстанция иск удовлетворила, и мужчине была выплачена недостающая сумма – более 40 тысяч рублей.

