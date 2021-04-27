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12:44, 27 апреля 2021 года

Орловское УМВД разыскивает двух пропавших пенсионерок

Полиция просит помощи граждан в установлении места нахождения жительниц Верховского района.


Первая пропавшая: Салькова Татьяна Дмитриевна, 1939 г. рождения, уроженка и жительница д. Туровка, Верховского района Орловской области. Местонахождение неизвестно с 14.09.2011 г. 
 
Приметы: рост 150 см., худощавого телосложения, глаза голубые, при ходьбе сутулится; 
Была одета: синий полушерстяной платок, синяя болоньевая куртка, зимние высокие сапоги серого цвета, при себе имела хозяйственную сумку.

Вторая пропавшая: Глазкова Мария Васильевна, 1935 г.р., уроженка д. Фёдоровка, Верховского района Орловской области. В конце ноября 1995 года уехала от своего дома на транспортном средстве и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 
 
Приметы: рост 155 см., плотного телосложения. 
 

ОМВД России по Верховскому району просит предоставить имеющуюся у граждан информацию о местонахождении пенсионерок по адресу: п. Верховье, ул. Коминтерна, д.40 или по тел. 8 (486-76) 2-30-06 (Уголовный розыск), 2-32-90 (Дежурная часть) или по телефону 02

Конфиденциальность гарантируется.



Артём Ежаков
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