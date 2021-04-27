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14:06, 27 апреля 2021 года

В Орле прошел Открытый кубок города по спортивной акробатике

В турнире приняли участие около 300 спортсменов.


Спортсмены, принявшие участие в соревнованиях по спортивной акробатике, не только демонстрировали мастерство, но и подводили итоги непростого «пандемийного» года. Участие в турнире приняли не только орловцы, но и гости из Тулы. В рамках соревнований ребята выходили на ковер дважды.
 
Несмотря на сложный 2020-й год, орловские акробаты, соблюдая эпидтребования, принимали участие во Всероссийских соревнованиях, где показывали достойные результаты. В результате две смешанные пары попали в основной состав сборной страны. 
 
Легкость, с которой акробаты выполняют сложнейшие упражнения, удивляет. Заслуженный тренер Клавдия Наумова уже не скрывает секрет, как воспитать чемпиона. 
 
Клавдия Наумова, Заслуженный тренер России по спортивной акробатике, Почётный профессор педагогических наук, Почётный гражданин г. Орла: «Нужно знать психологию, анатомию ребенка, педагогику, каждый ребенок это индивидуум. Я на работе живу, я работу люблю, люблю детей».
 
И дети отвечают наставнику взаимностью - ведь не зря орловских акробатов считают одними из самых сильных в России.



Юлия Опанасюк
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