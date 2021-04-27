Депутат облсовета Ирина Гоцакова встретилась с жителями Орла

Вопросы, с которыми пришли к ней люди, касались в большинстве своем, сферы ЖКХ. Но были и предложения, например по поводу благотворительной акции.

Депутат Орловского облсовета Ирина Гоцакова побывала на одной из проблемных улиц Орла – Силикатной. Улица – маленькая, проблемы – большие. Внимание депутата она привлекла по ряду причин: вдоль частных домов нет тротуаров, в дождливую погоду грязь от машин взлетает выше человеческого роста. Раньше можно было пройти вдоль гаражей, но и сейчас там непролазная грязь. А ещё нет ливнёвок. И недавно кто-то убрал остановку. Теперь некоторые водители маршруток игнорируют пассажиров.

Совсем недавно депутат помогла местным жителям решить проблему с внутриквартальным проездом - были уложены плиты. Ирина Гоцакова намерена добиться и решения оставшихся проблем. Также как и помочь тем орловцам, кто пришёл к ней на личный приём. Так, жители дома № 18 по улице Бурова пожаловались на давно протекающую крышу. Проблему пытается решить УК, дважды в год латая кровлю. Однако полностью устранить течь это не помогает. Жители хотят попасть в программу по капитальному ремонту крыши.

Проблема с крышей и у жителей дома № 24 по улице Маринченко. Правда, причина немного другая - ещё в июне 2020 там сорвало лист с крыши.

Ирина Гоцакова, депутат Орловского областного Совета народных депутатов: «Думаю, что мы найдём понимание с администрацией города и постараемся включить кровлю дома № 18 по улице Бурова в федеральную программу ремонта кровель. А что касается дома № 24 по Маринченко, думаю, мы обязательно найдём понимание с УК, и этот уголок повреждённой кровли обязательно отремонтируем в ближайшее время».

Одной из тех, кто также пришёл на приём, была Ольга Цветкова. Орловская поэтесса предложила провести благотворительную акцию. Она подготовила к изданию две детские книги и хочет их распространить по детским учреждениям, а собранные средства направить на лечение онкобольных малышей. Депутат обещала помочь.