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15:58, 27 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Без записи и очередей. В торговом центре в Орле открылся пункт вакцинации от коронавируса.



- Никто не забыт. В парке Победы в Орле на липовой аллее добавилось 40 деревьев.



- Орловские дайверы подняли со дна реки Гоголь новые артефакты.



- В центральном парке в Ливнах начали монтаж тренажеров на инклюзивной спортплощадке.



- Турнир красоты и грации. За медали боролись орловские и тульские акробаты.



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