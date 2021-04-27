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16:06, 27 апреля 2021 года В Орле осудят рецидивиста, насмерть забившего отчима Он предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности гибель потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).





Предполагается, что во время алкогольного застолья 41-летний подсудимый поссорился со своим 59-летним приемным отцом, а затем кулаками и ногами избил мужчину. От полученных травм потерпевший вскоре скончался. Трагедия развернулась 25 февраля 2021 года в селе Залесное Новодеревеньковского района.



Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинением уже переданы в суд для рассмотрения по существу – сообщает сайт областного СУ СК.



Фото пресс-службы областного СУ СК





Артём Ежаков



