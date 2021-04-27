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16:26, 27 апреля 2021 года COVID-19 забрал жизни 17 орловских врачей Об этом сообщает «Коммерсантъ».





Интернет-издание приводит данные о состоянии орловской медицины в прошлом году и первом квартале нынешнего. По информации издания, во время пандемии скончались 17 орловских врачей.



Фронт борьбы с пандемией насчитывал 2,6 тыс. медиков – сейчас их на 300 человек меньше.



По сравнению с 2020-ым несколько расширился региональный штат медицинских работников. В прошлом году он насчитывал 11,3 тыс. человек – 2,8 тыс. врачей, 7,4 тыс. среднего и 995 младшего персонала. Должность в сфере здравоохранения тогда получили 445 специалистов.



Всего в первом квартале 2021-го численность персонала достигла порядка 11,4 тыс. медиков.



Что касается оплаты труда, то здесь цифры не радуют. Зарплата в сравнении показателей за год и за первый квартал снизилась. У врачей она упала с 56,1 тыс. до 50,9 тыс. руб., у среднего звена — с 30,3 тыс. до 27,9 тыс. руб., у младшего — с 28,6 тыс. до 26,6 тыс. руб.





Артём Ежаков



