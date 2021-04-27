вторник 27.04.2021 17:47:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:26, 27 апреля 2021 года

COVID-19 забрал жизни 17 орловских врачей

Об этом сообщает «Коммерсантъ».


 Интернет-издание приводит данные о состоянии орловской медицины в прошлом году и первом квартале нынешнего. По информации издания, во время пандемии скончались 17 орловских врачей.

Фронт борьбы с пандемией насчитывал 2,6 тыс. медиков – сейчас их на 300 человек меньше.

По сравнению с 2020-ым несколько расширился региональный штат медицинских работников. В прошлом году он насчитывал 11,3 тыс. человек – 2,8 тыс. врачей, 7,4 тыс. среднего и 995 младшего персонала. Должность в сфере здравоохранения тогда получили 445 специалистов.

Всего в первом квартале 2021-го численность персонала достигла порядка 11,4 тыс. медиков.

Что касается оплаты труда, то здесь цифры не радуют. Зарплата в сравнении показателей за год и за первый квартал снизилась. У врачей она упала с 56,1 тыс. до 50,9 тыс. руб., у среднего звена — с 30,3 тыс. до 27,9 тыс. руб., у младшего — с 28,6 тыс. до 26,6 тыс. руб.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.